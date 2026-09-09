2014 yılında Avustralyalı bir çevre aktivistinin attığı cesur bir adım, çorak bir arazinin kaderini baştan sona değiştirdi. Eskiden şeker kamışı tarlası olarak kullanılan 18 hektarlık ıssız araziyi satın alan aktivist, bölgenin yerel ekosistemini ve yağmur ormanlarını sıfırdan inşa etmek için kolları sıvadı.

10 YILDA 119 BİN AĞAÇLI DEV EKOSİSTEM

2015 yılında başlayan zorlu restorasyon sürecine kısa sürede çevreci örgütler, gönüllüler ve yerel halk da katıldı. Yıldan yıla büyüyen ağaç dikme seferberliğinde 2026 yılı itibarıyla dikilen fidan sayısı 119 bini aştı. Mümkün olan en çeşitli ekosistemi kurmak amacıyla onlarca farklı yerel bitki türü toprağa kazandırıldı.

45 YIL SONRA MUCİZE YAŞATTI

Ağaçlar büyüdükçe arazi sadece bir ormana değil, yaban hayatı için sığınma alanına dönüştü. Bölgede nesli tehlike altında olan türler de dahil olmak üzere 75’ten fazla hayvan türü tespit edildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gözlüklü uçan tilkilerin yanı sıra, bölgede 45 yıldan uzun süredir hiç görülmeyen dev miğferli kasuar kuşları da yeni ormanda ortaya çıktı.

AĞAÇ KESİMİ TAMAMEN YASAKLANDI

Arazide yürütülen çalışmalar sadece ağaç dikimiyle sınırlı kalmadı; oluşturulan sulak alanlar sayesinde toprak yapısı güçlendirildi ve su ekosistemi yeniden canlandırıldı. İnanılmaz dönüşümün ardından Mayıs 2026’da resmi makamlar harekete geçti. Yerel yetkililer, 10 yılda baştan yaratılan bu ormanı resmi olarak "yüksek çevresel değere sahip alan" ilan ederek bölgede ağaç kesimini ve her türlü tahribatı tamamen yasakladı.