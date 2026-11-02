Queensland eyaletinde gerçekleştirilen proje, 18 hektarlık eski şeker kamışı tarlasını yerli ağaçların yetiştiği bir ormanlık alana dönüştürdü. Yaklaşık 10 yıldır devam eden çalışmalar, bölgedeki doğal yaşamın yeniden canlanmasını sağladı.

119 BİN AĞAÇLA BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Wonga Beach yakınlarındaki arazi, 2015 yılında Annie Schoenberger tarafından satın alındı. Uzun yıllar şeker kamışı üretiminde kullanılan alanın doğal yapısını yeniden kazanması için Rainforest Rescue kuruluşuyla birlikte NightWings projesi başlatıldı.

2016 yılında başlayan çalışmalar kapsamında yüzlerce gönüllünün desteğiyle 150'den fazla yerli bitki türünden 119 bini aşkın ağaç dikildi. Projede yalnızca ağaçlandırmaya değil, bölgedeki sulak alanların yeniden canlandırılmasına da ağırlık verildi.

Yeniden oluşturulan bitki örtüsü, toprağın aşınmasını azaltırken su kalitesinin iyileşmesine de katkı sağladı. Ağaçların oluşturduğu doğal koridorlar sayesinde hayvanların farklı yaşam alanları arasında hareket etmesi kolaylaştı.

40 YILDIR GÖRÜLMEYEN CANLILAR GERİ DÖNDÜ

Çalışmaların en dikkat çekici sonuçlarından biri, bölgede uzun yıllardır rastlanmayan hayvanların yeniden görülmesi oldu. Avustralya'ya özgü güney tepeli deve kuşu olarak da bilinen kazuar, 2018 yılında yaklaşık 40 yıl aradan sonra alanda yeniden kaydedildi.

Proje kapsamında bugüne kadar 75'ten fazla hayvan türünün varlığı tespit edildi. Yeniden gelişen orman, farklı kuş ve memeli türlerine yaşam alanı sunmaya başladı.

Queensland yönetimi, 2026 yılında 18 hektarlık araziyi yüksek koruma değerine sahip alan olarak tanıdı. Böylece yıllar içinde yeniden oluşturulan doğal yaşam alanının uzun vadeli korunması için önemli bir adım atıldı.