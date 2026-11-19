

Kosta Rika'daki Guanacaste Ulusal Parkı'nın çorak bir bölümüne dökülen 12 bin ton portakal kabuğu ve posası, 16 yıl içinde alanı sık bir yağmur ormanına dönüştürdü. Bilim insanlarının bölgede yaptığı incelemeler, organik atıkların toprağı hızla yenilediğini ve bitki örtüsünü katladığını ortaya koydu.

PROJE 1997 YILINDA BAŞLATILDI

Guanacaste Ulusal Parkı'ndaki verimsiz toprakları yeniden canlandırmak isteyen ekologlar, 1997 yılında bir meyve suyu fabrikasıyla iş birliği yaptı. Anlaşma kapsamında fabrikanın atığı olan 12 bin ton portakal kabuğu ve posası, parkın belirlenen çorak alanına döküldü.

ÇALIŞMA NEDEN DURDURULDU?

Bölgeye dökülen tonlarca portakal atığı, kısa süre sonra hukuki bir sürecin konusu oldu. Rakip bir meyve suyu şirketinin doğanın kirletildiği gerekçesiyle açtığı dava sonucunda proje durduruldu. Mahkeme kararının ardından söz konusu araziye müdahale edilmedi ve alan tamamen kendi haline bırakıldı.

Projenin askıya alınmasından tam 16 yıl sonra bilim insanları bölgeyi yeniden incelemek üzere araziye gitti. Yapılan saha ölçümlerinde portakal kabuklarının döküldüğü alanın tamamen gür bir orman dokusuyla kaplandığı görüldü.

BİTKİ YOĞUNLUĞU NE KADAR ARTTI?

Araştırmacılar, atık dökülen bölge ile hemen yanındaki müdahale edilmemiş çorak toprakları karşılaştırdı. Analizler sonucunda portakal posasının bulunduğu kısımda bitki yoğunluğunun yüzde 176 daha fazla olduğu tespit edildi. Topraktaki besin değerlerinin yükselmesiyle birlikte bölgede ağaç türlerinin ve doğal yaşamın hızla geliştiği kayıtlara geçti.