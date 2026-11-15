Ormanların yeniden oluşmasını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, toprağın yalnızca ağaçların büyüdüğü bir zemin olmadığına odaklanıldı. Orman toprağında bulunan tohumlar, mikroorganizmalar ve organik maddelerden yararlanılarak bozulmuş alanlarda doğal bitki örtüsünün yeniden gelişmesi hedeflendi.

BAŞKA ORMANDAN TOPRAK GETİRİP ARAZİYE SERDİLER

Araştırmacılar, Brezilya'nın Atlantik Ormanları bölgesindeki bozulmuş otlaklarda bir restorasyon yöntemi denedi. Sağlıklı orman alanlarından alınan üst toprak tabakası, bitki örtüsünün yeniden oluşturulmak istendiği alanlara taşındı.

Bu yöntemde kullanılan toprağın içinde doğal olarak bulunan tohumlar ve mikroorganizmalar, yeni alandaki bitki gelişimini destekleyebiliyor. Böylece yalnızca fidan dikmek yerine, orman ekosisteminin yeniden oluşmasına yardımcı olabilecek biyolojik unsurların da araziye kazandırılması amaçlanıyor.

Uygulamanın ardından araştırmacılar, arazideki bitki örtüsünün zaman içinde nasıl değiştiğini incelemeye başladı. Özellikle istilacı otların kapladığı alanlar ve doğal orman bitkilerinin gelişimi takip edildi.

ÜÇ YIL SONRA BİTKİ ÖRTÜSÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Üç yıllık gözlemlerin sonunda, orman toprağı taşınan alanlarda istilacı otların kapladığı yüzeyin yüzde 60'tan fazla azaldığı belirlendi. Yerli ağaç ve çalı türlerinin çeşitliliği ise toprak taşınmayan alanlara kıyasla iki katın üzerine çıktı. Bitkilerin sayısı, boyu ve gelişiminde de belirgin artışlar kaydedildi.

Araştırmada yalnızca toprağın kazılması veya gevşetilmesi gibi işlemlerin de etkisi incelendi. Ancak bu yöntemler, ormandan getirilen üst toprak tabakasının sağladığı iyileşmenin gerisinde kaldı. En güçlü sonuçlar, doğal orman toprağının kullanıldığı alanlarda elde edildi.

Ecological Engineering dergisinde yayımlanan araştırma, bozulmuş arazilerin yeniden yeşillendirilmesinde toprağın içindeki canlıların ve doğal tohumların önemli rol oynayabileceğini gösterdi. Üç yılın sonunda arazi henüz eski orman yapısına tamamen kavuşmasa da yerli bitkilerin geri dönüşünde önemli ilerleme sağlandı.