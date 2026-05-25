Sierra de Las Cacachilas bölgesindeki Rancho Cacachilas ekibi, yılda 200 milimetreden az yağış alan ekstrem kurak iklimde "biyokabuk" teknolojisini uyguladı. Çiftlik hayvanlarının gübresi, kadim meşe ormanlarından toplanan dağ mikroorganizmaları ve özel fermente bakteri çayından oluşan doğal bir probiyotik formül, saf çöl kumuna katmanlar halinde enjekte edildi. Toprağın altında kurulan devasa mikroskobik mantar ağları (miselyum) sayesinde, en sıcak aylarda bile nemi sünger gibi emip buharlaşmayı önleyen koruyucu bir eko-bariyer elde edildi.

DAĞ MİKROPLARIYLA GELEN DÖNÜŞÜM

Mühendislik ve biyoloji tabanlı bu dönüşümün temelini, dağ ekosistemindeki zengin yerel bakterilerin çöl şartlarına uyarlanması oluşturuyor. Meşe ormanlarından toplanan özel mantar ve bakteri kültürleri, şekerli ve karbonhidratlı su havuzlarında 10 gün boyunca oksijen pompalarıyla havalandırılarak fermente edildi.

Elde edilen elma sirkesi kokulu organik probiyotik karışım, damla sulama hatları üzerinden doğrudan kum kütlesine uygulandı. Bu mikroskobik organizmaların ürettiği özel jel tabakası, çöl toprağını birbirine bağlayarak bitkisel üretime uygun dikey tarım sıraları oluşturulmasını sağladı.

ÇÖL GÜNEŞİNE KARŞI DOĞAL GÖLGE

Bitki sıraları arasına dikilen yerli ağaçlar, çöl güneşine karşı doğal gölge perdeleri oluştururken sert rüzgarlara karşı da koruma kalkanı görevi üstleniyor. Yeraltında geniş alanlara yayılan miselyum mantar ağları, bitkiler arasında besin alışverişini sağlayan ve zararlılara karşı kimyasal sinyaller ileten doğal bir iletişim şebekesi gibi işlev görüyor.

Kimyasal gübre ve sentetik zehirlerin tamamen devre dışı bırakıldığı sistemde, her hasat döneminde ekstrem sıcaklığa ve kuraklığa en dirençli bitkilerden tohum seçimi yapılıyor. Bu sürekli adaptasyon yöntemiyle, çöl ortamında zararlılara karşı bağışıklık kazanmış yeni nesil yerel tohum türleri geliştirildi.