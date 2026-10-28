Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yer alan Majuli nehir adasında, 1979 yılından bu yana tek başına ağaç diken Jadav Payeng isimli vatandaş, 550 hektarlık bir ormanlık alan meydana getirdi.

Brahmaputra Nehri üzerinde bulunan ve şiddetli erozyon nedeniyle geçmişten bugüne yüzölçümünün yüzde 71'ini kaybeden Majuli Adası'nda çalışma, Payeng'in 16 yaşındayken kıyıya vuran ölü sürüngenleri görmesiyle başladı. Bölgedeki köylülerin tavsiyesi üzerine ilk olarak bambu fidanları diken Payeng, 1980 yılında bölgede başlatılan 200 hektarlık resmi ağaçlandırma projesinde işçi olarak görev aldı.

Projenin 1983 yılında durdurulması ve diğer çalışanların ayrılmasının ardından Payeng, sahada kalarak fidan dikimini ve bakımını tek başına sürdürdü.

YABAN HAYATI GERİ DÖNDÜ

Payeng'in çocukluk lakabı olan "Molai" adıyla anılan ve büyüklüğü yaklaşık 700 futbol sahasına ulaşan orman; aradan geçen 45 yılı aşkın sürede Bengal kaplanları, Hint gergedanları, filler, maymunlar, akbabalar ve 100'ü aşkın geyiğin yaşam alanı haline geldi. Kırmızı karıncaların da etkisiyle toprak yapısı değişen bölgede oluşan kök sistemi, nehir taşkınlarına karşı doğal bir set oluşturarak kıyı erozyonunu yavaşlattı.

EROZYON RİSKİ SÜRÜYOR

Çabalarından ötürü 2015 yılında Hindistan hükümeti tarafından "Padma Shri" unvanı ile ödüllendirilen Payeng’in oluşturduğu yeşil alan, adadaki toprak kaybını yavaşlatsa da her muson mevsiminde taşan Brahmaputra Nehri kaynaklı erozyon riski ada genelinde devam ediyor.