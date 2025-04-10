Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan orta yaşlı bir adamın, gece uykusunu bölen şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. reçetesiz satılan ilaçları kullanmasına rağmen şikayetleri geçmeyince yapılan tetkiklerde, sağ akciğerinde ciddi bir enfeksiyon tespit edildi.

Doktorlar tarafından yapılan bronkoskopi işlemiyle boğazından örnekler alınan hastanın, "aspergilloz" adı verilen bir mantar enfeksiyonu geçirdiği belirtildi. Bu hastalığa, nemli ortamlarda kolayca çoğalabilen Aspergillus isimli bir küf mantarının yol açtığı biliniyor.

YAPILAN DETAYLI GÖRÜŞMEDE SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Hasta ile yapılan detaylı görüşmede adamın uzun süre giydiği çoraplarını koklamayı bir alışkanlık haline getirdiği ortaya çıktı. İncelemeye alınan çoraplarında, hastanın enfekte olduğu mantar türünün aynısı bulundu.

Askeri Tıp Üniversitesi Güneybatı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkan Yardımcısı Luo Hu, çorapların mantar için adeta ideal bir üreme ortamı sunduğunu belirterek, "Uzun süre ayakkabı giymek; kapalı, nemli ve sıcak bir ortam yaratır. Bu da mantarların kolayca çoğalmasına neden olur. Bu tür çorapları koklamak ya da mantar sporlarını solumak, mantarların alt solunum yollarına ulaşmasına yol açabilir. Eğer bağışıklık sistemi zayıfsa mantar zatürresi gibi ciddi hastalıklara neden olabilir" dedi.

Öte yandan hasta, antifungal ilaçlara olumlu yanıt verdi ve tedavisinin ardından taburcu edildi...