Süzer Holding Onursal Başkanı Mustafa Süzer’in oğlu ve Afet Platformu’nun kurucusu Serhan Süzer, Gajah’ın kreatif direktörü Rengin Arzu ile evlendi. Mart ayında tanışan çift, birkaç ay içinde ilişkilerini resmiyete taşıdı. Mayıs ayında gelen evlilik teklifinin ardından 7 Haziran’da nişanlanan ikili, 26 Haziran’da Fas’ın başkenti Rabat’ta nikâh kıydı.

NİKÂH RABAT'TA, DÜĞÜN İSTANBUL'DA

Çift, evliliklerini İstanbul’da düzenlenen düğünle kutladı. Cumartesi akşamı Süzer ailesine ait Dolmabahçe’deki The Ritz-Carlton Otel’de gerçekleştirilen davet, sosyete dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Düğüne katılanlar arasında Alican Ulusoy, Aylin Surkultay ve Ozan-Bahar Şer de vardı. Davetliler, Serhan Süzer ve Rengin Arzu’nun mutluluğuna ortak oldu.

KÖPEK ÜZERİNDEN SOHBET BAŞLATTI

Magazin yazarı Halil Kalmuk'un aktardığına göre; Çiftin yollarının kesişmesi ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki bir restoranda gerçekleşti. 26 Mart’ta yaşanan karşılaşmada Serhan Süzer’in, kucağında köpeğiyle çorba içen Rengin Arzu’dan etkilendiği öğrenildi.

Süzer’in kızıl saçlı Arzu’yu görünce “Acaba Türk mü?” diye düşündüğü, ardından köpeği üzerinden sohbet başlattığı aktarıldı. “Köpeğiniz çok tatlı” sözleriyle başlayan konuşma, zamanla aşka dönüştü.

Mart ayında tanışan çift, haziranda önce Rabat’ta nikâh masasına oturdu, ardından İstanbul’da düzenlenen düğünle mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.