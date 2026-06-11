Sizler de evde hazırladığınız çorbanın neden lokantalarda pişirilenler kadar pürüzsüz ve lezzetli olmadığını merak ediyorsanız cevap mutfaklarınızda saklı olabilir. Usta şeflerin her çorba tarifinde kullandığı ancak neredeyse kimsenin nasıl uygulandığı bilmediği bu basit pratik yöntem sayesinde çorbalarınız adeta seviye atlayacak. Çorbanın sahip olduğu değeri gösterebilmesi için bu yöntemden yardım alabilirsiniz.

Çorba hazırlarken en çok şikayet edilen sorunlardan biri çorbanın beklenen kıvamı kazanmayışı oluyor. Bu şikayeti çorbanın renginin kararması, kesilmesi ya da içtikten sonra mideyi şişirmesi gibi şikayetler geliyor. Usta şeflerden alınan gizli yöntem ile çorbalarınızda oluşan tüm sorunları basit şekilde çözebilirsiniz.

ÇORBAYA BİR KAŞIK EKLEMEK YETİYOR

Pişirdiğiniz çorbanın hem kıvamının tutması, tadının kaçmaması, kesilmemesi ve hatta mideyi yormaması için tek gereken çorbanın içine az miktarda karbonat eklemekten geçiyormuş. Çorbanın içine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı kadar karbonat çorba pişirirken meydana gelebilecek tüm sorunları gidermeye yardımcı oluyor.

Çorba pişirirken kaynayan aşamasında çorbaya bir çay kaşığının ucuyla karbonat eklemek yeterli oluyor. Karbonatın çorbaya eklemesi ile sağladığı faydalar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

GAZ YAPMASINI ÖNLÜYOR

Çorba pişirirken özellikle kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ya da kuru fasulye kullanıyorsanız sulu yemek ve çorbaları tükettikten sonra bazı mide şişkinlikleri yaşayabilirsiniz. Karbonat bakliyatların içerisinde şişkinliğe neden olan gaz bileşenlerin yapısını parçalayarak şişkinliği önler.

KIVAM KATAR VE PİŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Karbonat, suyun pH derecesini yükselterek alkali bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Bu durum çorbanın içerisinde malzemelerin hücre duvarlarını yumuşatır. Sonu olarak çorbanızı blenderden geçmiş gibi pürüzüz bir kıvamda ve hızlıca pişirebilirsiniz.

RENGİNİ PARLATIR

Evde hazırladığınız mercimek çorbaları ekledikçe grileşmeye ve kararmaya başlayabilir. Karbonat sebzelerin ve bakliyatların doğal renk pigmentlerini koruyarak çorbanızın her an iştah açıcı görüntüye sahip olmasını sağlar.

ORANA DİKKAT EDİN

Lokantalarda sürekli uygulanan bu basit pratik yöntemden yardım alırken el ayarınıza çok dikkat etmelisiniz. Büyük bir tencerede hazırlamıyorsanız karbonatın çok az konulması gerekiyor. Tırnak ucu kadar karbonat koymak 3-4 kişilik bir çorba için yeterli olur.

Daha büyük porsiyonlarda karbonat miktarını artırarak en fazla 1 çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz.