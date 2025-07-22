Olay, 18 Temmuz Cuma günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Polisler, rutin asayiş uygulaması yaparken hemen karşısında yer alan Çorbacı dükkanının sahibi ve çalışanları tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

İşletme sahipleri ve çalışanları, polislerin işlerini engellediğini iddia etti.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

'6 POLİSİMİZ YARALANDI'

Konya Valiliği ise şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve 18 Temmuz 2025 Cuma günü Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur.

Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."