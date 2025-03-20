Mart ayının son günlerinde yeniden soğuyan havalar, birçok evde iç ısıtan çorbaların tüketimini artırdı.



Çorbaların doğru şekilde nasıl hazırlanacağı merak konusu olurken, deneyimli aşçılar, türüne göre farklı dokunuşlar ile çorbalarda maksimum lezzetin yakalanabileceğini belirtiyor. İşte en çok tüketilen ve sevilen çorbalarda yapılması gereken uygulamalar...





Mercimek çorbası: Türkiye'de en çok tüketilen çorba olan mercimek çorbası, kırmızı mercimekle hazırlanması halinde, içerisine mutlaka karabiber, zencefil, kimyon, kırmızı biber, kişniş, zerdeçal ve tarçın gibi aromatik baharatlar eklenmelidir. Bu baharatlar çorbanın lezzetini artırır.



Tarhana çorbası: Kış aylarında sık sık tükettiğimiz tarhana çorbasına ise mutlaka karabiber, nane, pul biber ya da kırmızı biber ilave edilmeli. Bu baharatlar çorbanın kendi lezzetini daha fazla açığa çıkarmasına yardımcı olacaktır.





Ezogelin çorbası: Çoğu zaman mercimek çorbasıyla karıştırılan ezogelin çorbasına ise pul biber, nane ve tuz eklenir. Bu baharatlar ezogelin çorbasının vazgeçilmezidir.



Domates çorbası: Kekik, karabiber ve nane domates çorbasına ilave edilebilir. Ayrıca domates çorbasına eritilmiş kaşar kullanılması da çorbanın lezzetini artıran yöntemler arasındadır.



Soğan çorbası: Soğan çorbasına en çok taze kekik, kuru kekik ve karabiber ekleniyor.



Beyran çorbası: Kimilerine göre sulu bir yemek, kimilerine göre ise bir çorba olarak kabul edilen beyran, biber, kırmızı toz biber ve karabiber eklenirse çok daha lezzetli hale gelmekte.



Pirinç çorbası: Kırmızı pul biber ve nane ilave eklenir.



İşkembe çorbası ve kelle paça çorbası : Kimyon, pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber bu iki çorbaya da eklenebilir.