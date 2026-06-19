ÇORLU 1. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ÇORLU 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO :2025/242 Esas

DAVALI :ABDULLAH İSMAİL-29555586128 - Muhittin Mah. Acun Sk. No:1/1Çorlu/ TEKİRDAĞ

DAVA TARİHİ : 16/05/2025

Davacı , NADA İSMAİL ileDavalı , ABDULLAH İSMAİL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Aile Konutundan Kaynaklanan (TMK M.194)) davası nedeniyle;

DAVA DİLEKÇESİ; ; Müvekkil ile davalı Abdullah Türkiye'ye geldikten sonra evlilik birliği içerisinde Tapuda Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Muhittin Mahallesi Yenibağlar Mevkii Ada No.1066 Parsel No. 22Bağımsız Bölüm No. 1 de tapuya kayıtlı daireyi satın almışlar ve burada oturmaya başladıklarını, bu daire tarafların nüfus kayıtlarında da İkamet adresi olarak bildirdikleri adres olduğunu, müvekkili tarafından01.03.2025 tarihinde davalı Abdullahın başka bir kadınla Türk yasalarına aykırı olarak Mısır ülkesinde evlenmesi ve bu kadından bir çocuğunun olduğunun öğrenilmesi üzerine zina boşanma sebebine dayalı olarak Çorlu 2. Aile Mahkemesinin 2025/130 Esas sayılı dosyası ile Boşanma davası açıldığını, müvekkiliniin boşanma davası açmasına müteakip davalı Abdullah iş bu aile konutu olan ancak müvekkilin Türk Kanunlarını bilmemesi nedeniyle tapuya aile konutu şerhi konulmayan Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Muhittin Mahallesi Yenibağlar Mevkii Ada No.1066 Parsel No. 22Bağımsız Bölüm No. 1 de tapuya kayıtlı daireyi müvekkilden habersiz ve mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olduğunu tahmin ettiği şekilde Mustafa AYGÜL isimli kişiye 17.04.2025 Tarihinde sattığını, bu satışın TMK.nun 194/1 Maddesi gereğince geçersiz olduğunu, bu nedenle iptalini talepettiklerini müvekkilin rızası olmadan yapılan satış işleminin iptalini talep ettiklerini, eğer sayın Mahkemece tapu iptaline karar verilemeyecekse taşınmazın değerinin hesaplanması ile yarı hissesinin bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini, talep etmiştir.

TENSİP ZAPTI;

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesi ve eklerinin birer suretinin HMK' nun 122. Maddesi uyarınca davalıya tebliğine, tebliğ zarfına iki hafta içinde davaya cevap verebileceği hususunun yazılmasına,

2-HMK'nun 136. Maddesine göre dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesini verip dilekçelerin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden sonradosya üzerinden ön incelemenin yapılmasına veya dosya üzerinden yapılacak ön incelemenin tamamlanmasından sonra gerek görülmesi halindeön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına ve duruşma gününün daha sonra belirlenerek taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tensiben karar verildi. 16/05/2025

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.20/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02492077