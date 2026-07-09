ÇORLU 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

ÇORLU 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/242 Esas

DAVALI : ABDULLAH İSMAİL - 29555586128 -

Davacı NADA İSMAİL ile Davalı ABDULLAH İSMAİL arasında Mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Bütün araştırmalara rağmen davalı Abdullah İSMAİL'in adresi tespit edilip dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliğ edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

Tarafların 2017 yılında evlendikleri, 10/08/2020 tarihinde evliliğin resmiyete döküldüğü, Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi 1066 ada, 22 parsel, A blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümün evlilik içerisinde alındığı, evlilik birliği içerisinde edinilen malların tasfiye edilmesi, şimdilik 10.000 TL'nin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi talepli dava açılmış olduğu, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Abdullah İSMAİL'e ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı, bu sürenin bitiminden sonra iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında Mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 03/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02505932