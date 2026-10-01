Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi Toptepe mevkisinde meydana geldi.

Özel bir okulda 12’nci sınıfta öğrenim gören Barış Sarp Karaca’nın kullandığı 59 APR 637 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz sürücüsü ve türü belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken, diğer araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

17 yaşındaki Barış yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Sarp Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Karaca’nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü aranıyor

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan araç ve sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.