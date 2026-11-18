Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı 3'üncü kattaki dairesinin balkonunda telefonla konuşan 36 yaşındaki Y.K., yaslandığı demir korkuluğun yerinden çıkması sonucu beton zemine düşerek yaralandı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın 3'üncü katında ikamet eden Y.K., bir arkadaşıyla görüntülü konuşma yapmak amacıyla balkona çıktı.

Konuşma sırasında balkonun demir korkuluğuna yaslanan Y.K., korkuluğun aniden koparak yerinden çıkmasıyla dengesini kaybetti ve metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.K. tedavi altına alındı. Yüksekten düşmeye bağlı olarak yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, korkuluğun kopması ve Y.K.’nin beton zemine düşme anı apartman çevresindeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.