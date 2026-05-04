Tekirdağ Çorlu Tren Garı’nda mola veren yük treninin bir vagonunda yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle yürekler kısa süreliğine panik yaşandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının fren balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklandığı değerlendirildi. Edirne’den Halkalı’ya giden 22 vagonluk yük treni, Çorlu Tren Garı’nda mola verdi. Bu sırada vagonlardan birinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine gara itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı vagon diğerlerinden ayrıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının fren balatalarının aşırı ısınmasın nedeniyle çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.