ÇORUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
21.05.2025
Sayı : 2025/602 Esas
Konu : İlan
Davacı UĞUR KAYALI tarafından mahkememize hasımsız olarak açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Türkhacılarhanı mah/köy nüfusuna kayıtlı Hacı Mehmet ve Senem'den olma 37351168868 TC kimlik numaralı HACI OSMAN KAYALI'dan 26/11/2019 tarihinden itibaren hiç bir haber alınamadığı ve kendisine ait bir yaşam belirtisine rastlanılmadığından bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince aşağıda açık kimliği bulunan HACI OSMAN KAYALI hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen duyurulur. 21.05.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 37351168868
ADI SOYADI : HACI OSMAN KAYALI
BABA ADI : HACI MEHMET
ANA ADI : SENEM
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1942
DOĞUM YERİ : SUNGURLU
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