Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda 18 yaşındaki E.K. ile 16 yaşındaki P.K. arasında tartışma çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine P.K., yanındaki bıçakla E.K.'yi sırtından ve bacağından ağır yaraladı.
YARALI GENÇ AMELİYATA GİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese hemen polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları E.K.'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, kan kaybeden genci acil servisteki ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden ameliyata aldı.
ŞÜPHELİYİ POLİS EKİPLERİ HASTANEDE YAKALADI
Kavga sırasında kendi elini de bıçakla kesen şüpheli P.K. ise kendi imkanlarıyla bölgedeki özel bir hastaneye başvurdu. Polis ekipleri, buradaki tedavisini tamamlayan 16 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri, kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.