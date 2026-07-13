9 Temmuz’da altın bulmak amacıyla Ankara'dan Çorum'a gelen beş kişilik grup, izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi. Gruptan İbrahim Arınmış, içeride yoğun metan gazına maruz kalarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan diğer dört şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
60 METRE İLERLEYEBİLDİLER
Gaz ölçümlerinin ardından AFAD ekipleri, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ve İskilip'ten gelen maden ocağı tahlisiye ekibinin desteğiyle halat sistemi kurarak mağaraya girdi. Yaklaşık 60 metre ilerleyen ekipler, İbrahim Arınmış’ın cansız bedenine ulaştı. Ancak içeride karşılaşılan manzaralar ve fiziki şartlar, cesedin tahliyesini imkansız hale getirdi.
BÜYÜK RİSK
Ekiplerin çalıştığı mağaranın yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığı öğrenildi. Mağara girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosun tutmuş ve kaygan zemine sahip yaklaşık 150 metrelik eğimli bölümün bulunduğu, ilerleyen kısımlarda, yalnızca 1 kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar alanların yer aldığı belirtildi. Dar galerilerde yoğunlaşan metan gazı ile içeride bulunan patlayıcıların, hem kurtarma ekipleri hem de olay yeri inceleme çalışmaları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILAMIYOR
Patlayıcı maddeler için bölgeye gelen uzman ekiplerin incelemelerini tamamlayıp ayrıldığı öğrenilirken, metan gazı seviyesinin halen tehlikeli sınırlarda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı belirtildi.
JANDARMA TAM ZAMANLI NÖBETTE
Bölgeye sevk edilen uzman ekiplerin patlayıcı maddelere yönelik incelemelerini tamamladığı öğrenilirken, metan gazı riskinin devam etmesi sebebiyle tahliye işlemi gerçekleştirilemedi. Yaşanan gelişmelerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mağaraya giden tüm yolları ve bölgeyi sivil girişlerine yasakladı. Olası tehlikelere karşı jandarma ekipleri mağara çevresinde tam zamanlı nöbet tutmaya başladı. Yetkililerin, içerideki patlayıcı riski ve gaz yoğunluğuna ilişkin teknik değerlendirmelerinin sürdüğü, Arınmış’ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılıp çıkarılmayacağına bu incelemelerin ardından karar verileceği öğrenildi.