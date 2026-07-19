Çorum'un Kale Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akraba oldukları belirtilen E.T. ile H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Sözlü başlayan anlaşmazlık kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

İddiaya göre H.T., yanında bulunan bıçakla E.T.'yi karın bölgesinden yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.T., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli H.T.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.