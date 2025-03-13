Çorum'un Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, OSB 16. Cadde üzerinde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını tahliye etmek için servis araçlarını yönlendirerek güvenliği sağladı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırılırken, 1 kişi ayakta tedavi edildi. Alevlerin fabrikayı tamamen sardığı ve ara ara patlamaların meydana geldiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.