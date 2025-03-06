Çorum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre 35 yaşındaki H.C.S., Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokakta bulunan bir çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çay ocağında bulunan 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.