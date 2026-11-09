Çorum'da 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında, alevleri söndürmeye çalışan anne ve iki oğlu dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki Y.G.'ye ait dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairedeki buzdolabının elektrik kablosundan kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın başladı. Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİLER

Ev sahipleri Y.G. ve eşi D.G.'nin ikamette bulunmadığı esnada yangını fark eden çiftin kızı G.K., oğulları T.K. ve B.K. ile birlikte büyümesini engellemek amacıyla alevlere kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında yoğun dumana maruz kalan anne G.K. ile iki oğlu kısa sürede dumandan etkilendi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocukları, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İTFAİYE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI

Adrese gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin dairenin geneline ve diğer katlara sıçramasını önledi.

Kısa sürede tamamen söndürülen yangın sonrası evde hafif çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.