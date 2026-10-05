Çorum'da meydana gelen feci trafik kazasında bir aileye ateş düştü. Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ebru C. (33) yönetimindeki 19 KE 059 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobille çarpışarak kontrolden çıktı ve devrildi.

ANNE KURTARILAMADI, 2 ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ebru C. ile yanında bulunan çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü anne Ebru C., doktorların yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 çocuğun tedavisi ise hastanede sürdürülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.