Çorum’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direği ile ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GECE SAAT 01.30 SIRALARINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 01.30 sıralarında Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ.G. (26) idaresindeki 19 FB 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı.

SÜRÜCÜ 1,50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. (37) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan alkol muayenesinde ise sürücü E.İ.G.'nin 1,50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.