Çorum'un Alaca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Zile Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fuat Tekel idaresindeki 55 ARD 216 plakalı hafif ticari araç ile Bayram Atalay yönetimindeki 19 LD 955 plakalı hafif araç, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile birlikte Muhammet Sarı yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.