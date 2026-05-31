Kaza, İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Nihat Can Ç. yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman B’nin kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç., ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Osman B., Şükrü B. ve Safure B., ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

