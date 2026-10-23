Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde korku dolu anlar yaşandı. Köyde bulunan imam lojmanında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ALEVLER YANINDAKİ AHŞAP EVE SIÇRADI

Lojmanı kısa sürede saran alevler, rüzgarın da etkisiyle binanın hemen yanında yer alan ve İlyas Öztürk'e ait olduğu öğrenilen boş ahşap eve sıçradı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine adrese derhal jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÖLGE İTFAİYELERİ SEFERBER OLDU

Alevlerin büyümesi üzerine İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kastamonu'nun Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri de destek için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde imam lojmanı ve ahşap evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİZİKCİ: "CAN KAYBI VE YARALANMA YOK"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tesellilerinin herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması olduğunu belirterek köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.