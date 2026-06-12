Çorum'da gece saatlerinde bir iş yerine yönelik tüfekli saldırı düzenlendi. Fatih 1. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, hedef alınan iş yerinin isabet alması nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda emniyet gücü yönlendirildi.

SALDIRGAN DÖRT EL ATEŞ AÇIP KAÇTI

Olay, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, O.T. isimli vatandaşa ait iş yerinin önüne gelen bir şüpheli, yanındaki tüfekle binaya doğru 4 el ateş etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İncelemelerde iş yerinin cam ve dış cephesinde hasar tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından ifadesine başvurulan iş yeri sahibi O.T., hedef alınan dükkana ateş açan kişinin kendi yeğeni Y.E.H. olduğunu iddia etti. Polis ekipleri olay yerindeki delil toplama çalışmalarının ardından, kimliği öne sürülen şüpheli Y.E.H.'nin yakalanması ve olayın netleştirilmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Konuyla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.