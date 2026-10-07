Çorum’da gece yarısı meydana gelen trafik kazası can pazarına dönüştü. Kaza, saat 00.30 sıralarında Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi.

Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki 19 DR 008 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç sürücüleri Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Hüsra Lal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan ağır yaralılar Ömer Cebeci ve Münevver Lal ise yapılan ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yoğun bakıma alınan Münevver Lal’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.