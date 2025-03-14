Olay, 12 Mart Çarşamba akşamı Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde meydana geldi.

Eşref Kış (82), teravih namazı için köy camisine gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Eşref Kış, evden duman yükseldiğini fark etti. Eve giren Eşref Kış bir yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı, bir yandan da eşini kurtarmaya çalıştı.

Komşular da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hatice Kış'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları çalarak kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin kaçarken evi ateşe verdiği belirlendi.

Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları devam ederken, köyde çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Köy Muhtarı İsa Ünal, "Kolluk kuvvetlerimiz konunun üzerinde çalışıyorlar. Cinayetin de bir an evvel aydınlatılmasını istiyoruz. Evde eşlerimiz, çocuklarımız korkuyor. Köy halkı olarak tedirginiz, caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

Hatice Kış, bugün Akkise köyünde aile kabristanına defnedildi.