Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lavaş fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bir lavaş fabrikasının üretim bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.