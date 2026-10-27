Çorum'da gündüz saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı çevrede büyük paniğe neden oldu. Olay, Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleşti.

YÜZÜNÜ MASKEYLE GİZLEYİP ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzünü maskeyle kapatan bir şahıs, İ.T.'ye ait dükkanın önüne geldi. Belinden çıkardığı tabancayla art arda iş yerine doğru ateş açan saldırgan, kurşunlama eyleminin ardından hızla sokaktan uzaklaşarak izini kaybettirdi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Çevredekilerin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler caddede güvenlik çemberi oluştururken, Olay Yeri İnceleme uzmanları saldırının gerçekleştiği noktada çok sayıda boş kovan tespit etti.

Kurşunların isabet ettiği iş yerinin camlarında ve duvarlarında maddi hasar meydana geldi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek toplayarak incelemeye alan polis ekipleri, eşkali belirlenen maskeli şüphelinin yakalanması için geniş çaplı tahkikat yürütüyor.