Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki 19 DR 008 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar Ömer Cebeci ve Münevver Lal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAHREDEN DETAY: DÜN NİŞANLANMIŞLARDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yoğun bakıma alınan Münevver Lal’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Feci kazayla ilgili ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci’nin kazadan bir gün önce düzenlenen törenle nişanlandıkları öğrenildi.

Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.