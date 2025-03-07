Çorum'un Osmancık ilçesinde pirinç yüklü TIR'ın kupa bölümünde çıkan yangın, söndürüldü.
Alınan bilgiye göre D-100 karayolu Kalinse mevkisinde seyir halinde bulunan İlhan Demir idaresindeki 05 KL 061 pirinç yüklü TIR'ın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, yangın sebebiyle D100 karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Araçların tek şeritten geçiş yapmasına izin verildi.
Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.