Çorum’un Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35’inci Sokak’ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, yerde yatan kişinin 46 yaşındaki Ümit Yılmaz olduğu ve tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrolde Ümit Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan olayla ilgili polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.