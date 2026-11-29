Çorum’un Osmancık ilçesinde doğada nadir karşılaşılan anlardan biri cep telefonu kamerasına yansıdı. Girinoğlan köyünde, Kızılırmak Nehri yakınlarında bulunan Ortatepe mevkisindeki sulama kanalının kenarında bir yaban geyiği görüldü.

Bölgede çeltik üretimi yapan Ceyhan Dölcü, hasat sonrasında tarlasını kontrol etmek amacıyla araziye gittiği sırada geyikle karşılaştı. Beklenmedik karşılaşmayı cep telefonuyla kayda alan Dölcü, hayvanın kendisini fark etmesi üzerine ürkerek uzaklaştığını belirtti.

BÖLGEDE YABAN HAYVANLARI GÖRÜLÜYOR

Bölgede daha önce de yaban hayatına ait izlerle karşılaştığını anlatan Dölcü, özellikle ayı ve yaban domuzlarının izlerine rastladığını ifade etti.

Yaban geyiğinin görüntülenmesiyle birlikte bölgedeki doğal yaşam bir kez daha dikkat çekerken, o anlara ait görüntüler de ilgi gördü.