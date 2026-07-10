Süper Lig'de transfer sezonuna hızlı giriş yapan takımlardan biri de ligin yeni ekibi Çorum FK oldu. Transferleri peş peşe açıklayan Karadeniz ekibi, Gabonlu dünya yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ı da gündemine aldı. Teknik direktör Uğur Uçar, 37 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Uçar'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Forvet transferi için belirlediğimiz isimler var. Aubameyang, son senede Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Aubameyang'ın kariyeri ortada, transfer gerçekleşirse takım lideri olabilecek bir isim.

Futboldan alacağım var demiştim, şampiyonluk çok güzel oldu. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz."