Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz'a destek çıktı. X hesabından açıklama yapan Balçık, Yılmaz'ın görevinin başında olduğunu ve kendisiyle yola devam edeceklerini bildirdi.

Çorum FK'nin zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camia olduğunu belirten Balçık, "Arca Çorum FK'nin Süper Lig'e uzanan yolculuğunda, her mağlubiyette pes etseydik bugün burada olamazdık. Biz, bir maçın sonucuyla hedeflerinden vazgeçen değil, zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camiayız." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE GÜVENİM TAMDIR"

Burak Yılmaz'a emeği ve mücadelesi için teşekkür eden Balçık, desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Burak Yılmaz hocamızın yanındayım. Kendisine güvenim tamdır. Görevinin başındadır ve birlikte yürüdüğümüz bu yoldan geri dönüş yoktur. Burak Yılmaz hocamızla başladığımız mücadeleye, aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz! Seni sevenleri satabilirsin ama sana inananları asla satma. Dün vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz."