Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Arca Çorum FK'de başkan Savaş Balçık, taraftarların teknik heyeti istifaya davet etmesi ve futbolcuları yuhalamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Balçık, kulübü daha iyi yönetecek, daha ileriye taşıyacak ve karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı olması halinde devre hazır olduğunu belirtti.

Çorum halkına ve taraftarlara seslenen Balçık, "Bu kulübü bizden daha iyi yönetecek, şehrinin takımına sahip çıkacak, daha büyük hedefler ortaya koyacak, kulübümüzü bugün ulaştırdığımız noktadan daha ileriye taşıyacak ve memleketinin takımına hiçbir karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı varsa, kulübümüzü bugün hemen devretmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİYE HER ZAMAN SAYGI DUYUYORUM"

Teknik heyete ve futbolculara yönelik tribün tepkisinden üzüntü duyduğunu dile getiren Balçık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gönül verdiğimiz bu şehrin tribünlerinde, güvenerek göreve getirdiğimiz teknik heyetimizin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcularımızın yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit oluyorum. Elbette mağlubiyetler hepimizi üzüyor. Eleştiriye her zaman saygı duyuyorum. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığının da bilincindeyim."

Başarı sevincini paylaşmak kadar zor günlerde de birbirine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayan Balçık, bir kulübün yalnızca kazandığında değil, kaybettiğinde de yanında olunması gerektiğini söyledi.

ŞAMPİYONLUK SÜRECİ İÇİN İŞ İNSANLARINA SİTEM

Çorumlu olmamasına rağmen sorumluluk alıp büyük fedakarlıklarla takımı Süper Lig'e taşıdıklarını belirten Balçık, 1. Lig şampiyonluğu sürecinde hiçbir Çorumlu iş insanının yanlarında yer almadığını savundu. Şampiyonluk sevincinin yaşandığı gün ise herkesin fotoğraf karesine girdiğini ifade etti.

Balçık, tribünlerin boş kalmaması için geçen sezon iç saha maçlarının biletlerini ücretsiz sunduklarını, çocukların şehrin takımına gönül vermesi amacıyla okullarda ücretsiz forma dağıttıklarını aktardı. Stadyum için de büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Balçık, bunları karşılık beklemeden, Çorum'a ve kulübe duydukları sevgiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"En başından beri söylediğim gibi, bu kulüp bizim değil, Çorum halkınındır" diyen Balçık, emeklerin ve fedakarlıkların bir mağlubiyetin gölgesinde unutulmamasını istedi. Balçık, "Unutmayalım ki mağlubiyetler telafi edilir, kaybedilen puanlar yeniden kazanılır ancak kırılan gönülleri onarmak, bir maç kazanmaktan çok daha zordur" değerlendirmesinde bulundu.