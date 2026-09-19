Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 67. dakikada Gaius Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu'nun golleriyle öne geçti. Çorum FK'nin tek golünü ise 76. dakikada Jesus Ramirez kaydetti.
Akdeniz temsilcisi Alanyaspor bu galibiyetle 11 puana yükseldi. Çorum FK ise 7 puanda kaldı.
Alanyaspor, milli aranın ardından sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise ligin 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek.