Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e konuk olan Çorum FK, karşılaşma öncesinde üç futbolcusunun sakatlandığını duyurdu. Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Arda Hilmi Şengül, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda Cengiz Ünder'in adduktor kas grubunda, Gökhan Sazdağı'nın sol soleus kasında ve Arda Hilmi Şengül'ün sağ gastroknemius kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi.

Üç futbolcunun da tedavisine başlandığını bildiren kırmızı-siyahlı kulüp, oyuncularına geçmiş olsun dileklerini iletti.