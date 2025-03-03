Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ve mühimmat alıcısı ve satıcısı olan 79 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli ile suça sürüklenen 1 çocuk gözaltına alındı.

ONLARCA SİLAH VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 600 mermi, 21 ruhsatsız av tüfeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi ve çelik yelek ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonun polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde ekiplerce arama yapıldığı, yastık altlarına, dolap aralarına, çekmecelere gizlenmiş silahlar bulunduğu görüldü.