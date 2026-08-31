Çorum'da bir caminin minaresinden, çevreye yayılan şarkı sesi vatandaşı şaşkına bıraktı.

Kentte yaşanan olayda, caminin hoparlörlerinden ABD’li şarkıçı Lana Del Rey’in "Summertime Sadness" isimli parçası çalındı.

"NASIL VE NEDEN ÇALDIĞİ BİLİNMİYOR"

Şarkının bir süre boyunca duyulduğu anlar, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde minareden yayılan müzik sesi net bir şekilde duyuluyor.

Şarkının cami hoparlörlerinden neden ve nasıl çalındığına ilişkin henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.