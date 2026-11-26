Çorum’da Akpınar Caddesi üzerindeki iki iş yerine saat 23.30 sıralarında tüfekle ateş açıldı. Saldırıda iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Y.D.’ye ait lastikçi dükkanı ile M.T.’ye ait giyim mağazasına peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında dükkanların kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, incelemelerinde iki iş yerinde saçma ve mermi isabetleri nedeniyle hasar oluştuğunu belirledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.