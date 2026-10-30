Çorum'da konuşmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Galip Tercan hayatını kaybetti, Abdulsamet Ç. ve Cafer K. yaralandı.

Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar, gece saatlerinde konuşmak için Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de yeniden buluştu. Burada tekrar başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Galip Tercan ile olay yerinden yaralı halde aracıyla kaçarak 11. Cadde'ye giden Cafer K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Abdulsamet Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Galip Tercan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İKİ TABANCA VE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde ve Cafer K'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galip Tercan'ın oğlu D.T. emniyete götürüldü.