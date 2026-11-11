Çorum'da sivil trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü S.B., kovalamaca sonucu çıkmaz sokakta yakalandı. Alkol kontrolünde 1,41 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 225 bin TL idari para cezası uygulandı.
Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Sivil trafik ekipleri, 19 AFY 544 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan S.B., otomobiliyle kaçmaya başladı.
Ekiplerin takibi sonucu otomobil, Çoraklık Küme Evleri mevkisindeki çıkmaz sokakta durduruldu. S.B.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.