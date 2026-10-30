Çorum'da gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada Galip Tercan hayatını kaybetti, Abdulsamet Ç. ve Cafer K. yaralandı. Tercan'ın oğlu D.T., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Galip Tercan kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İKİ TABANCA VE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı cadde ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmada, olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan D.T. emniyete götürüldü.