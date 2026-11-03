Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu Burak Ünal (30) ve eşi Firdevs Ünal (26) hayatını kaybetti. Jandarmanın incelemesinde, tır sürücüsünün kaza sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği belirlendi.
Burak Ünal yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 dorse plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilde sıkışan Ünal çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesinde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.
KAZA ANINDA TELEFONLA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞ
Kazanın ardından tır sürücüsü M.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İncelemede sürücünün kaza sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği belirlendi.
Görüntüde, karşı yönden gelen otomobilin virajı dönerken tırın bulunduğu şeride geçtiği görülüyor.