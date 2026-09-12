Yangın, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde'de Irak uyruklu bir ailenin yaşadığı apartman dairesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuk odasından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında dairede mahsur kalan 2'si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.